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2 октября • обновлено в 18:00
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Формула Штайнмайера: последствия и прогнозы для Украины

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Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал новости о подписании формулы Штайнмайера.

Он заявил, что сегодня в Киеве пройдет акция протеста против необнародования президентом информации о том, на что именно согласилась Украина. Тука отметил, что планирует принять участие в этой акции.

Он также заявил, что не является видеоблоггером, однако решил снять видео о том, что такое формула Штайнмайера и какие угрозы она несет для Украины. Когда он выложил свое видео на Youtube, увидел, что появилась новость о том, что Кучма подписал документы.

Тука был шокирован новостью о подписании. Он заявил, что главари "Л/ДНР", которые говорят, что им эта формула не нравится, просто пускают дым в глаза, поскольку им не разрешено говорить что-то по своему усмотрению, все их заявления тщательно контролируются.

Вывод войск с территории ОРДЛО предусматривает вывод не только российских, но и украинских войск, заявил Тука. С точки зрения безопасности это очень опасно. Украина сама легитимизирует создание "Приднистровья 2" на своей территории, добавил он.

Тука отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлялял о возможном участии вооруженных сил Белоруссии в качестве миротворцев во время выборов в ОРДЛО. Но мы все понимаем, что ЗСБ состоят из спецагентов РФ.

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