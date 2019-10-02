Детали подписанной формулы Штайнмайера: опубликованы документы с подписями

В сети опубликовали документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября.

В частности, это письмо на имя посредника на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе от ОБСЕ Мартина Сайдика. В нем участники дали согласие на имплементацию "формулы Штайнмайера". Документ показал на своей странице в Facebook Валерий Калныш

Это письмо подписано представителем Украины в ТКГ Леонидом Кучмой. Аналогичные документы подписали представители террористов "ДНР" и "ЛНР", а также представитель РФ Борис Грызлов и сам посредник от ОБСЕ.

"Собственно, об этом и говорил Сайдик, когда сообщал на пресс-конференции о неких письмах. То есть, каждая из сторон в ТКГ прислала свой, согласованный со всеми сторонами текст на имя Сайдика, при этом нет подписей всех участников под одним документом", – пояснил Калныш.

Позже в комментарии OBOZREVATEL, российский политик Леонид Гозман заявил о том, что подписание формулы Штайнмайера является "сильным отступлением" Украины.

О чем идет речь в письме:

Закон вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы.

Закон будет действовать временно, до дня публикации итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами"

В случае, если БДИПЧ ОБСЕ подтвердит, что "внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "нормандском формате" и утвержденный ТКГ", закон будет действовать постоянно.

Позже данный документ также опубликовала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

Как известно, вечером во вторник, 1 октября, активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.

Как писал OBOZREVATEL:

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.

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