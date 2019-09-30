Запрещать ли детям пользоваться гаджетами: советы психолога

Семейный психолог Оксана Сашенко прокомментировала влияние гаджетов на детей.

Она заявила, что гаджеты уже стали частью современного общества и запрещать детям пользоваться гаджетами, с точки зрения психолога, не совсем правильно, ведь запрещенное рано или поздно все равно станет разрешенным. Сашенко советует использовать преимущества, которые может получить ребенок, пользуясь гаджетами. Например, когда ее ребенок спрашивает о каком-то слове или термине, который она не знает, то Сашенко честно говорит, что не знает ответ и советует воспользоваться смартфоном, для того чтобы узнать правильный ответ из Google.

Во время уроков пользоваться гаджетами психолог советует запретить. Также Сашенко советует обращать внимание на поведение ребенка. Если он проявляет много агрессии после игр, или если родители замечают зависимость от той или иной игры, следует принимать соответствующие действия.

Психолог также заявила, что до шести лет дети не отличают мультик или фильм, или компьютерную игру от реальности.

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