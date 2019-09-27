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27 сентября • обновлено в 19:45
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Свадебный администратор теперь помощница депутата от ''Слуги народа''

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Единственной помощницей народного депутата от фракции "Слуга народа" Алексея Мовчана стала 24-летняя танцовщица, свадебный администратор Валерия Гриценко.

Еще в начале 2019 года она искала работу организатора мероприятий, передает "Радио Свобода".

В настоящее время на сайте парламента сказано, что Гриценко работает у Мовчана по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Известно, что девушка окончила Харьковскую государственную академию культуры. Она хореограф-постановщик, как танцовщица работала в турецких отелях и на лайнере.

Кроме того, Валерия Гриценко – дочь секретаря кременчугского горсовета Юрия Гриценко.

Отметим, Алексей Мовчан попал в Верховную Раду 9-го созыва как мажоритарщик от "Слуги народа", победив на 150-м избирательном округе Полтавской области.

Он является председателем подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

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