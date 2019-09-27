Кто из музыкантов является агентом Кремля: версия музыкального продюсера

Музыкальный продюсер Александр Ягольник прокомментировал последний видеоклип с участием Олега Винника и высказался на тему агентов Кремля среди музыкантов.

Он заявил, что поддерживал Олега Винника даже тогда, когда его критиковали все. Он следит за этим артистом очень долго. Ягольник отметил, что до этого эпизода считал Винника нормальным певцом, который имеет нормальную гражданскую позицию.

Но посля просмотра этого видео Ягольник пребывает в шоке. Он не понимает, зачем артисту, который находился на первом месте в Украине, во многом благодаря тому, что в нашем государстве запрещен въезд Лепса, Михайлоав и других российских артистов, делать подобные поступки и принимать участие в подобных проектах.

"Он делает такую глупость, которая не налазит на уши ... И я не понимаю зачем ... И то, что стоит за этим ФСБ, это стопроцентно, потому что сразу после того, как вышел этот ролик, появилось интервью Светланы Лободы, где она заявляет, что для артистов безразлично, где зарабатывать деньги", - заявил продюсер.

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