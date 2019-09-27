Восемнадцатилетний герой войны подорвал соцсети: его история вдохновляет

В сети вызвала ажиотаж история участника Операции Объединенных сил на Донбассе, который бросил учебу ради защиты Украины.

В свои 20 лет парень уже успел получить для своего экипажа БМП титул лучшего в ВСУ. Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, на войну Алексей ушел в 18-летнем возрасте. На тот момент он учился в университете на учителя физвоспитания. Защищать Родину юный воин решил в составе 14 бригады, в которой тогда воевал и его отец.

"Я сам с Житомирщины, поэтому, когда пришел в военкомат, мне предложили служить в другой бригаде. И я настоял – только 14-ка. Мама восприняла мое решение идти служить без энтузиазма, а отец позвонил и сказал: "Если решил, то иди..." Так и сделал. И ни разу об этом не пожалел. Наверное, армия – это мое. Так должно быть. И папа уже подумывает о том, чтобы возвращаться на службу", – рассказывает Алексей.

Кроме того парень признался, что за годы войны решил изменить профессию. Он намерен получить высшее образование, однако уже в военном, а не гражданском вузе.

Даже сейчас, выполняя боевые задания, 20-летний военный уже демонстрирует высокий профессионализм и способности. Так, он учит молодых мехводов, которые приходят служить в подразделения.

Под трогательным постом о защитнике украинцы оставили более 200 лайков и теплые слова поддержки в его адрес.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!