Богдан фыркает на журналистов из-за стресса на работе: эксперт

Эксперт ОО "Информационная безопасность" Татьяна Попова прокомментировала скандалы вокруг общения представителей власти с журналистами.

Она заявила, что больше всего попадают под нападки власти журналисты программы "Схемы". Попова выступает против того, чтобы власть так вела себя с журналистами, но по ее мнению новая власть Украины так ведет себя исключительно из-за отсутствия опыта общения с журналистами.

Попова подчеркнула, что люстрации журналистов, о которой говорил Андрей Богдан, она представить себе не может. По ее мнению, все эти заявления делались из-за эмоционального состояния и чрезмерной нагрузки, из-за стресса не работе, который переживает Андрей Богдан. Она посоветовала властям взять на работу еще одного пиарщика, который имеет опыт именно в сфере пиара, а не в сфере журналистики.

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