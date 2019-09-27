Очередной скандал вокруг Андрея Богдана: не люстрацией единой

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в ноябре 2013 года летал в Санкт-Петербург на переговоры с российским руководством вместе с тогдашним премьер-министром Николаем Азаровым.

Как сообщается в расследовании "Схем", проекта "Радио Свобода", об этом свидетельствуют данные о пересечении им российской границы, которые журналисты получили с внутренней системы пограничников Российской Федерации.

Кроме того, фамилия Богдана указана в составе делегации – в рабочем документе, который расследователи получили в ответ на запрос в Кабинет министров.

В составе украинской делегации также был нынешний народный депутат партии "Оппозиционный блок – За жизнь" Юрий Бойко. Известно, что целью того визита были переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Именно после них было заявлено об остановке подготовки к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Впоследствии это и привело к массовым протестам и началу Революции Достоинства.

Примечательно, что уже в разгар Евромайдана, в декабре 2013 года, Азаров наградил Богдана почетной грамотой. В то время он был уполномоченным Кабмина по вопросам антикоррупционной политики и советником премьер-министра.

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