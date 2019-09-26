Олег Винник снялся в клипе со звездами-крымнашистами

Украинский певец Олег Винник снялся в одном клипе с российскими звездами, которые поддерживали аннексию Крыма и агрессию России на Донбассе.

Видео появилось на YouTube-канале группы "Мир 519". Помимо Олега Винника, в клипе участвовали звезды, которые не раз высказывались в поддержку оккупации территории Украины: Дмитрий Певцов, Валерия, Аскольд Запашный, Игорь Крутой и другие.

"Какая мерзость!!! Такое чувство, что тебя пытается облизать гиена. Фу, гадость. Не верю не единому слову, сколько из них поддержали аннексию Крыма и войну на Донбассе, теперь всем мир, ага...", "Странно...тут мир предлагают, а на Донбассе убили больше 10 000 украинцев – отцов, сыновей, братьев....двуличие "России", "Если имеется в виду русский мир ( судя по тому, что участвует Валерия ), то песня звучит зловеще", — написали в комментариях.

"Чтобы был мир, России нужно всего лишь вывести свои войска из Украины (Донбасс и Крым), и из Сирии. И да будет – МИР", "Слушайте, а что здесь Валерия делает? По-моему, когда отжимали Крым и нападали на восток Украины, то она пела по-другому. Ну... давайте уже...налетайте", — негодовали юзеры.

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