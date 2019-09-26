Трудности перевода: стенограмму перевели с ошибками

Украинский вариант стенограммы разговора президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского может отличаться от опубликованного Белым домом.

Такое заявление сделал экс-министр Украины Павел Климкин, передает "theБабель". По его словам, Зеленский не сказал ничего катастрофического.

"Конечно, можно говорить о тональности, можно было немного иначе отвечать, но катастрофы нет. Теперь важно увидеть украинский вариант разговора Зеленского, потому что пока мы видели только английский перевод его слов, а он может быть не вполне корректным. Сейчас я говорю лишь о той части разговора, что касается Байдена", – подчеркнул он.

При этом Климкин уточнил, что фиксация разговоров в каждой стране ведется по-своему.

"Что касается Украины, я не знаю, как это налажено в Офисе президента сейчас, а во времена предыдущей администрации на подобные телефонные разговоры приглашали тех, кто был необходим от команды. Эти люди делали заметки, в том числе о том, что должны сделать по итогам разговора", - сказал экс-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Климкин также заявил, что риски для страны после обнародования стенограммы разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского просто безумные.

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