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24 сентября • обновлено в 15:45
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США посоветовали Зеленскому убрать Коломойского

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно убрать из своего круга общения олигарха Игоря Коломойского из-за токсичности последнего.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд.

"Я думаю, что президенту просто нужно убрать Коломойского [из своего круга общения]. Мы все видели, как Коломойский действует на конференции [YES]. Совершает политическое самоубийство. Его интервью FT летом, когда он предложил дефолт, и когда курс гривны сразу снизился на 3%", – отметил американский эксперт.

Напомним, ранее Ослунд выразил жесткую позицию в отношении Коломойского, заявив, что тот должен сидеть в тюрьме, а не давать интервью в кулуарах форума YES. В ответ Коломойский в интервью изданию The Page крайне негативно отозвался о работе неправительственных организаций США и самого Ослунда, назвав его "проституткой, которая берет деньги у других олигархов". Заявления олигарха вызвали критику международных партнеров Украины и украинских экспертов.

В частности, глава отдела стратегии развивающихся рынков банка Standard Bank Тимоти Эш заявил, что Коломойский становится тем человеком, который будет препятствовать работе в Украине западных и американских инвесторов.

Также ранее, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, предложил президенту поступить с Коломойским по сингапурскому сценарию, предполагающему начинать борьбу с коррупцией и монополиями со своих друзей.

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