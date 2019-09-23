ПОРЕБРИК: РФ утверждает, что сотрудничество СССР с нацистами спасло сотни жизней

В МИД России заявили, что пакт Молотова-Риббентропа между СССР и нацистской Германией "спас сотни тысяч жизней".

Об этом сказано на официальной странице министерства в Twitter.

"Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней", – говорится в сообщении.

Российский телеведущий и пропагандист Евгений Попов в телеграмм-канале написал, что осуждать СССР за этот пакт глупо.

"Не понимаю споров о пакте Молотова-Риббентропа. Переговоры о мире с Гитлером вели все страны, на которые он потом напал. И договоры подписывали. Необходимость пакта для СССР, чтобы оттянуть начало войны, признавал и Черчилль. Лучше читайте его мемуары, чем модных блогеров. Гордиться этим пактом странно, но и осуждать за него СССР – глупость", – написал он.

В сети были возмущены таким заявлением МИД, указывая ложность данной информации.

"Вы помните, что в ноябре 1941 года линия фронта была в Химках, в 20 км от Кремля? И ваши предшественники убежали в Самару, подальше от фронта? Какие еще "стратегически выгодные рубежи", "МИД РФ предпочел умолчать о большевистском терроре с 1939 по июнь 1941 год на территории Западной Беларуси и Украины, в Литве, Латвии, Эстонии", "Для сравнения с 1940-1941 в Эстонии большевики убили больше эстонцев, чем гитлеровцы за всю войну", "Нет ну а что нормально, правильной дорогой идете, пора в школах Mein Kampf начать изучать, у Путина же это настольная книга как я понимаю", "Какая прелесть. И чем это лучше Гитлера?" – негодовали в сети.

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