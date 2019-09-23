Активность РФ по урегулированию конфликта на Донбассе свидетельствует об ее истощении: генерал

Генерал-майор запаса ВСУ Владимир Гаврилов прокомментировал учения, которые проводятся Украиной совместно с другими государствами-участниками НАТО.

Он заявил, что есть план международных учений. Есть учения, которые проводятся регулярно в одних и тех же местах. Любые международные учения, по его словам, это слаживание работы между войсками разных стран, обмен опытом и соответствие стандартам НАТО.

Также совместные международные учения всегда является сигналом для агрессивных соседей, что Украина имеет мощных союзников и умеет совместно с ними работать.

Генерал-майор отметил, что Россия заинтересована, чтобы удерживать Украину в сфере своего влияния как можно дольше и замедлить или вообще остановить движение Украины в сторону НАТО. Он также заявил, что переговоры о прекращении войны в Донбассе являются следствием того, что в РФ есть сильные внутренние проблемы и она уже не имеет ресурсов для ведения внешних конфликтов.

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