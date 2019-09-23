Гордон готов модерировать спор Шустера и Коломойского

Журналист и основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон предложил известному телеведущему Савик Шустер и предпринимателю Игорю Коломойскому провести дебаты.

Он записал видеообращение об этом на своем канале в YouTube. Дебаты Коломойского и Шустера в телеэфире телеканала "Украина", который состоялся 20 сентября, свидетельствует о высоком уровне развития свободы слова в Украине, отметил журналист.

"С замиранием сердца люди следили за этой полемикой. Было видно, что обоим ее участникам есть что сказать людям. Мне не хватило времени, отведенного на программу, чтобы понять, кто из них прав, а кто нет", – отметил Гордон

Он подчеркнул, что с одинаковым уважением относится к обоим участникам спора.

"Хочу предложить им провести публичную дискуссию с трансляцией на телеканалах "Украина" и "1+1", а также в моем YouTube и на интернет-сайте "ГОРДОН". Я лично готов эту дискуссию модерировать и гарантирую абсолютную равноудаленность", – заявил Гордон.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram