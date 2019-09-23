Главная Новости
23 сентября • обновлено в 16:15
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Гордон готов модерировать спор Шустера и Коломойского

49 Читать материал на украинском

Журналист и основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон предложил известному телеведущему Савик Шустер и предпринимателю Игорю Коломойскому провести дебаты.

Он записал видеообращение об этом на своем канале в YouTube. Дебаты Коломойского и Шустера в телеэфире телеканала "Украина", который состоялся 20 сентября, свидетельствует о высоком уровне развития свободы слова в Украине, отметил журналист.

"С замиранием сердца люди следили за этой полемикой. Было видно, что обоим ее участникам есть что сказать людям. Мне не хватило времени, отведенного на программу, чтобы понять, кто из них прав, а кто нет", – отметил Гордон

Он подчеркнул, что с одинаковым уважением относится к обоим участникам спора.

"Хочу предложить им провести публичную дискуссию с трансляцией на телеканалах "Украина" и "1+1", а также в моем YouTube и на интернет-сайте "ГОРДОН". Я лично готов эту дискуссию модерировать и гарантирую абсолютную равноудаленность", – заявил Гордон.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости