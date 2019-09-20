Звездный Инстаграм: чем щеголяли в соцсетях Лобода, Подкопаева и Джамала

Звезды Инстаграм поделились звездной жизнью в соцсетях.

Лилия Подкопаева родила ребенка, новость об этом уже опубликовали некоторые СМИ, но Лилия также показала фотографию с малышом в своем Инстаграм. Это третий ребенок Лилии.

Джамала заявила, что готова второй раз стать мамой, и даже готова ради этого прервать свою певческую карьеру. Это может свидетельствовать о том, что певица уже беременна, хотя официальных подтверждений этой информации пока нет.

Светлана Лобода показала подписчикам своих двух дочерей. Первая дочь - восьмилетняя Евангелина - от Андрея Царя, а кто является отцом второго ребенка, Светлана до сих пор журналистам не сообщила. Второго ребенка зовут Тильда, и ходят слухи, что отцом ребенка может быть вокалист группы "Рамштайн" Тилль Линдеманн.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!