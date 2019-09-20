Шахты Торецка могут стать причиной экологической катастрофы: эколог

Председатель всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что экологические проблемы одной отдельной страны влияют на всю планету.

Она подчеркнула, что для этого и существует мировое сообщество, которое должно с одной стороны установить мировые рамки и правила, которые обезопасят всю планету, а с другой стороны каждая отдельная страна должна делать свой собственный вклад в безопасность окружающей среды и улучшение экологической ситуации.

Тимочко заявила, что только что вернулась из Торецка, где эксплуатируются шахты. На подвластной россиянам территории закрыли шахты и прекратили откачивать шахтные воды. Но шахтные воды не видят линию разграничения и не понимают, кто какую территорию контролирует. И по этой причине происходит переток засоленных шахтных вод в украинскую сторону, в те шахты, которые эксплуатируются украинскими властями.

На данный момент украинцы откачивают эти воды, но через 3-5 лет так или иначе все шахты будут затоплены и соль попадет в пресную воду, отравляя ее и превращая в непригодную для потребления, то же самое произойдет и с почвами, прилегающих к территории шахт.

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