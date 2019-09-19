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19 сентября • обновлено в 16:32
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Кернес снова попал в скандал: он пытался подкупить студентов

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Мэр Харькова Геннадий Кернес пытался "подкупить" студентов университета имени В.Каразина блокнотами с предвыборным слоганом.

На обложке блокнота изображен телефон с фотографией главы города будто со страницы в Instagram, пишет Depo.Харків.

"Соответствующие "Харьковские студенческие блокноты 2019/2020" раздали до начала нового учебного года. Кроме этого, в записной книжке есть предвыборный слоган Кернеса "Любить Харьков, работать для людей", – говорится в сообщении.

В блокноте также имеется несколько изображений мэра, его обращение к студентам, информация об участии Харькова в Ассоциации городов-лауреатов Приза Европы, а также справка о награде Совета Европы.

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