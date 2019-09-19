Нас интересует только евроинтеграция, никаких альтернатив: заявления министра

Украина не рассматривает любые предложения Евросоюза, которые направлены на замену евроинтеграции.

Об этом заявил вице-премьер-министр по европейской интеграции Дмитрий Кулеба во время совместного заседания комитетов по вопросам внешней политики и евроинтеграции, передает УНН.

По его словам, европейские партнеры время от времени предлагают Украине различные альтернативы евроинтеграции.

“Курс на европейскую интеграцию остается неизменным... Мы не воспринимаем любых попыток подменить интеграцию сотрудничеством или просто взаимодействием — мы на все смотрим, помогает ли нам шаг интегрироваться в Европейский союз или не помогает...

Нас интересуют только механизмы, которые помогают нашей интеграции, — любые механизмы, которые пытаются ее подменить и предложить какую-то альтернативу Украина не воспринимает как действенные и жизнеспособные”, - сказал он.

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