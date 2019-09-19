Большая часть информации по ''теракту'' на мосту Метро – неофициальна: ветеран АТО

Ветеран АТО Глеб Бабич прокомментировал задержание Алексея Белько.

Он заявил, что когда услышал новость о заминировании моста Метро, почувствовал тревогу, как и любой нормальный человек. Он отметил, что общество неоднозначно отреагировало на эту ситуацию. По его словам, эта ситуация могла быть кому-то очень выгодной, поскольку уже некоторое время в СМИ "гуляют" мысли о том, что бывшие участники АТО опасны для общества.

Бабич отметил, что не нашел в официальных заявлениях правоохранителей информации ни о том, была ли у Белько в машине взрывчатка и действительно ли он требовал от государства "прекратить капитуляцию на Донбассе". Поэтому, по словам Бабича, чтобы делать какие-то выводы нужно получить информацию из официальных источников. Пока он видит, что в соцсетях распространяются слухи относительно этой ситуации, и распространяются они с весьма подозрительных аккаунтов.

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