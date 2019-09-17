Совершенно несекретно: рассекречены декларации прокуроров

В Украине отменили постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.

Об этом сообщили на сайте прессслужбы Генеральной прокуратуры Украины. Отныне информация о состоянии военных прокуроров будет открытой и каждый сможет ознакомиться с ней на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому было обеспечено конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры", – сказано в сообщении.

Так Виктор Чумак отменил постановление своего предшественника Анатолия Матиоса от 31 марта 2017 года, которое обеспечивало конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры. Тогда из реестра НАПК исчезло 72 декларации военных прокуроров. Матиос и ГПУ объясняли решение о сокрытии деклараций угрозой из-за конфликта с Россией.

Как писал OBOZREVATEL, Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что в Украине чиновники в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму более 8,6 млрд гривен.

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