Сгорел дом экс-главы НБУ Гонтаревой: кому это выгодно

Политический эксперт Алексей Голобуцкий прокомментировал ситуацию с поджогом дома Валерии Гонтаревой под Киевом.

По мнению эксперта, эта ситуация выгодна самой Гонтаревой, которая будет просить политического убежища в Великобритании на фоне обвинений в выводе компанией миллиарда долларов из Украины.

"Экс-глава Нацбанка впоследствии подаст прошение о политическом убежище в Британии. И есть большая вероятность, что она его получит. Значит те, кто поджег ее авто и дом, достигли цели, которую поставила перед собой Гонтарева. Вопрос первый. Сколько стоит дом и автомобиль Гонтаревои? Не более одного миллиона долларов США. Вопрос второй. В каких суммах выведенных средств обвиняют руководительницу НБУ и инвесткомпании ICU ее оппоненты? Примерно один миллиард долларов США", – пишет Голобуцкий на своей странице в Фейсбук.

Эксперт отметил, что Гонтарева уже заявляла о "заказе", когда ее сбил автомобиль в Лондоне. Зато лондонская полиция, исследовав ДТП, квалифицировала его как несчастный случай. К тому же, утверждает он, запугивания Гонтаревой не имеют никакого смысла – она сама не заинтересована возвращаться в Украину.

"Если нужно, чтобы она вернулась в Украину и дала показания – запугивания не нужны. А Гонтарева – ключевой свидетель (как минимум свидетель) по десяткам дел. Это выгодно только тому (тем), кто считает, что в Киев она не должна вернуться никогда. И очевидно, что это выгодно самой Гонтаревой. Конечно, многое будет зависеть от расследования украинской полиции. Пока она молчит, а в то же время юристы экс-чиновницы готовят просьбу о политическом убежище. И пока дело будет рассматриваться, Гонтарева де-факто будет выведена из-под любых возможностей украинской Фемиды добраться до нее", – добавил Алексей Голобуцкий.

Напомним, что Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований применить к бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой силовой привод на допрос. Экс-чиновница фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года "по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка с целью получения неправомерной выгоды". Гонтарева, которая сейчас находится за пределами Украины, дважды не явилась на допрос в ГБР и не сообщила причину неявки.

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