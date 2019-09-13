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13 сентября • обновлено в 18:51
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В Академии Юрия Мирошниченко учат принимать диктаторские законы

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Ведущий инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александр Лирчук в прямом эфире позвонил в Академию бывшего депутата Юрия Мирошниченко.

Он заявил, что его сын мечтает стать президентом Украины. И отметил, что в Украине, по его мнению, нет учебных заведений, где могут научить необходимым для этого знаниям и навыкам.

В академии заявили, что у них сейчас проходит курс помощника депутата. Они порекомендовали начать с этого курса.

"Скажите, а в вашей академии учат, как принимать диктаторские законы?" - поинтересовался ведущий.

"Да, конечно!" - ответила ему представитель академии Юрия Мирошниченко.

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