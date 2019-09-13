Зеленский заявил, что увольняет всех прокуроров

Зеленский заявил, что увольняет всех прокуроров57 Читать материал на украинском
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES в Киеве 13 сентября рассказал о масштабных реформах в стране.
Он начал с перезагрузки Генеральной прокуратуры.
"Я уверен, что есть честные прокуроры, прокуроры в областях, но мы увольняем всех, меняем на других людей", — отметил глава государства.
Также он подчеркнул, что идет перезапуск Службы безопасности Украины, будет судебная реформа.
"Мы также запустили Антикоррупционный суд… Люди должны уже увидеть результат", — добавил Зеленский.
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