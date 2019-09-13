ПОРЕБРИК: Скабеева заявила, что украинцы перехитрили РФ

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева отреагировала бурным возмущением на решение Суда ЕС, которое блокирует для РФ возможность использования части газопровода "Северный поток-2".

Речь идет о его участке OPAL, контролируемом Польшей. В эфире передачи "60 минут" телеканала "Россия 1" Скабеева заявила, что теперь страну-агрессора вынудят использовать ГТС Украины

"Складывается полное ощущение, что американцы, точнее украинцы, таки смогли нас перехитрить. В том смысле, что Европейский суд принял решение, в результате которого Российская Федерация будет обязана сотрудничать с Украиной, будет обязана заключить с ней контракт, будет обязана пользоваться украинской ГТС и будет обязана платить 3% ВВП Украине! Потому что по просьбе наших больших друзей поляков принято решение запретить РФ пользоваться частью "Северного потока-2", который мы еще и не достроили. Эта часть называется газопровод ОРАL. И как ни крути, теперь без Украины России не деться вообще никуда!" – признала поражение своей страны на газовом "фронте" Скабеева.

Затем она начала упрекать Украины в подлости и попытке распоряжаться энергоресурсами страны-агрессора. В этой связи она пригрозила Киеву построением Москвой еще одного газопровода.

"Мне кажется, когда вы так по-хамски себя ведете, у нас тут будет брошен клич и просто за полгода, наверное, еще одну трубу построим! Всей страной, лишь бы только вам на ваше хамство ответить! Потому что это газ чей?!" – перешла на крик топ-пропагандистка путинского режима.

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