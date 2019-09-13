Зеленский провел встречу с Коломойским на Банковой: говорили про бизнес

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом, экс-главой Днепропетровской области Игорем Коломойским.

Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает пресс-служба Офиса главы государства в Facebook.

Отмечается, что переговоры прошли на Банковой и касались вопроса ведения бизнеса в Украине. Также Зеленский обсудил с Коломойским энергетическую сферу.

На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир.

"Напомним, в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем", – сказано в сообщении.

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