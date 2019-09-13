Главная Новости
13 сентября • обновлено в 16:11
МоваЯзык
МедОбоз Главная

''Зеленые человечки'': в сети запустили флешмоб

27 Читать материал на украинском

Критики президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" запустили интернет флешмоб с хештегом "зеленые человечки".

Так они ответили на то, что 12 сентября Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента лишил сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права посещать ВР в течение пяти пленарных дней.

В частности, десятки постов, сопровождаемых данным хештегом, появились в Facebook. Некоторые пользователи опубликовали фото с заклеенным зелеными лентами ртом и средним пальцем.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Геращенко назвала представителей "Слуги народа" "зелеными человечками" и "югендом". Она неоднократно критиковала инициативы партии и ее политику.

Глава Комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал Геращенко на заседание комитета.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости