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12 сентября • обновлено в 18:22
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ПОРЕБРИК: На Тверь вылили 70 литров святой воды, чтобы избавить от пьянства

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Новая эпоха - новые технологии.

На город Тверь, находящийся в Российской Федерации, вылили 70 литров святой воды, чтобы избавить город от пьянства.

Видео с этого мероприятия продемонстрировали в прямом эфире инфо-панк шоу "Бурчук Live".

Александр Лирчук, ведущий этого шоу с сарказмом заявил, что теперь город Тверь будет городом духовности и добра.

"Завтра проснется русский мужик, захочет выпить рюмку, а оно не лезет! Что-то не так! Может и на жену внимание начнет обращать", - высмеял он методы, которыми в 21 веке пользуются россияне.

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