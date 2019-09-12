Рекордный урожай марихуаны на ''ферме'' в Прикарпатье

На территории Яблуновськой общины, на Прикарпатье, нашли рекордную для Украины плантацию конопли.

Об этом в своем Фейсбуке написал глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль:

"Яблунов - это вам не Амстердам !!! Результат совместной работы полиции и СБУ с привлечением спецподразделений! Самая большая плантация конопли в истории Прикарпатья: 4 гектара, 90 тыс. кустов, 0,5 тонны готовой продукции - оценочная стоимость всего этого не менее 50 млн евро! " - написал он.

По информации местного сайта "Викна", на плантации были задержаны около 20 "фермеров", а вот хозяина бизнеса найти не удалось.

"Крытая плантация на несколько гектаров находится на территории предприятия "Явсон", на центральной дороге между Коломыей и Косово. Здесь нашли как кусты марихуаны, так и уже измельченный и расфасований материал для применения и реализации", - написало это издание.

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