Выставка с элементами дополненной реальности проходит в Киеве

Один из организаторов первой в Украине анимационной выставки и основатель анимационной школы PAUSE TO PLAY Никита Кравцов прокомментировал проведение выставки на арт-заводе "Платформа".

Он отметил, что у организаторов были переживания, как отреагируют люди. Ведь к этой выставке у посетителей не могло быть подобного опыта. Им нужно было прийти на арт-завод, скачать приложение и использовать телефон, чтобы увидеть объекты дополненной реальности. И у организаторов не было уверенности, разберутся ли посетители.

Однако все опасения, по словам Кравцова, были напрасными. В первый день пришло довольно много людей, которые легко во всем разобрались. Самым интересным фактом Никита назвал реакцию посетителей, ведь многие начинали улыбаться, фотографироваться, все излучали эмоции, отметил Кравцов.

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