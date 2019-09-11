Украина увидит первую в истории анимационную выставку

Основатель школы анимации PAUSE TO PLAY Никита Кравцов рассказал о современной анимации и ее необычных появлениях.

Он сообщил, что на днях в Киеве на Арт-заводе платформа происходит настоящая выставка.

"Если мы привыкли к статическим экспонатам, то у нас получилось их оживить с помощью анимации и дополненной реальности. Это, можно так сказать, определенный стык искусства, науки и технологии. И мы решили отдать должное одному из лучших в истории представителей науки и искусства Леонардо да Винчи. Если многие знают его как великого живописца, то на самом деле сфера его влияния значительно больше. Он оставил сотни страниц своих дневников, в которых описывал свои эксперименты и опыты, касающиеся различных сфер медицины, оптики и механики ", - заявил Кравцов.

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