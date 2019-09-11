Над Швейцарией пролетел ''грешный ангел''205 Читать материал на украинском
В сети опубликовали видео с загадочным объектом, который был замечен в небе над швейцарским городом Золотурн и внешне напоминает цилиндр.
Пользователи сети тут же принялись высказывать свои предположения о его происхождении. Соответствующий ролик разместили на Youtube-канале thirdphaseofmoon. Звучали версии, что это шар или вовсе "падший ангел". Также в сети предположили, что серый "цилиндр" – не что иное, как еще одно доказательство "существования" НЛО. Некоторые пользователи также отметили, что у загадочного "гуманоида" имеются голова и хвост.
"Внешне похоже на гуманоида в плаще", – написал один из комментаторов.
Как пишет The Daily Star, другой пользователь поддержал эту версию и отметил, что данный ролик является "сенсацией". К настоящему моменту достоверной информации о том, чем на самом деле является таинственное "НЛО", пока нет.
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