Над Швейцарией пролетел ''грешный ангел''

В сети опубликовали видео с загадочным объектом, который был замечен в небе над швейцарским городом Золотурн и внешне напоминает цилиндр.

Пользователи сети тут же принялись высказывать свои предположения о его происхождении. Соответствующий ролик разместили на Youtube-канале thirdphaseofmoon. Звучали версии, что это шар или вовсе "падший ангел". Также в сети предположили, что серый "цилиндр" – не что иное, как еще одно доказательство "существования" НЛО. Некоторые пользователи также отметили, что у загадочного "гуманоида" имеются голова и хвост.

"Внешне похоже на гуманоида в плаще", – написал один из комментаторов.

Как пишет The Daily Star, другой пользователь поддержал эту версию и отметил, что данный ролик является "сенсацией". К настоящему моменту достоверной информации о том, чем на самом деле является таинственное "НЛО", пока нет.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!