Первого кнопкодава новой ВР поймали на горячем

Первый народный депутат новой Верховной Рады, который публично попался на кнопокдавстве, парламентарий-мажоритарщик Александр Ковалев угрожал журналисту, который заснял нарушение.

Об этом сообщило в Facebook движение "Чесно", в кадр которого попал депутат.

"Сегодня мы поймали первого кнопкодава и опубликовали новость об этом. После этого депутат-мажоритарщик Александр Ковалев подошел в кулуарах к нашим журналистам, начал спрашивать место их рождения. Затем сфотографировал нашего Александра Салиженко на свой телефон и отправил фото кому-то в мессенджере", – отметили активисты.

На вопрос журналиста, можно ли расценивать это как угрозу, Ковалев ответил: "Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим".

"Он также записал фамилию и поинтересовался, с которого округа журналист. Мы расцениваем это как угрозу и готовим заявление в полицию", – подчеркнули представители "Чесно".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!