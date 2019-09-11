ПОРЕБРИК: как заказать Владимира Соловьева

Ведущий инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" позвонил концертному директору одиозного рупора Кремля Владимира Соловьева.

Александр Лирчук представился жителем Приднестровья, который хотел бы заказать актера Владимира Соловьева и спросил, для этого нужно. Концертный директор Соловьева заявил, что это возможно, но для того, чтобы он смог принять решение относительно выступления "артиста", необходимо отправить запрос в мессенджере.

"Время, артист, выступление - все в WhatsApp", - заявил концертный директор Соловьева.

На вопрос ведущего, поет ли рупор Кремля Соловьев на своем концерте, директор "актера" ответил, что не поет, и еще раз попросил выслать запрос на заказ Соловьева в мессенджер.

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