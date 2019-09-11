Главная Новости
11 сентября • обновлено в 22:19
МоваЯзык
МедОбоз Главная

ПОРЕБРИК: как заказать Владимира Соловьева

182 Читать материал на украинском

Ведущий инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" позвонил концертному директору одиозного рупора Кремля Владимира Соловьева.

Александр Лирчук представился жителем Приднестровья, который хотел бы заказать актера Владимира Соловьева и спросил, для этого нужно. Концертный директор Соловьева заявил, что это возможно, но для того, чтобы он смог принять решение относительно выступления "артиста", необходимо отправить запрос в мессенджере.

"Время, артист, выступление - все в WhatsApp", - заявил концертный директор Соловьева.

На вопрос ведущего, поет ли рупор Кремля Соловьев на своем концерте, директор "актера" ответил, что не поет, и еще раз попросил выслать запрос на заказ Соловьева в мессенджер.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости