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10 сентября • обновлено в 17:38
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Инстаграм отказывается от лайков: эксперимент соцсети

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Инстаграм отказывается от "лайков". Соцсеть пошла на такой эксперимент в некоторых странах мира.

Например, в Автралии, Новой Зеландии и Канаде. Разработчики сети объясняют этот шаг "заботой о психическом состоянии пользователей, которые слишком озабочены количеством "лайков ".

Украинцам отмена "лайков" пока не угрожает, они активно дают оценку фото и видео звезд. В последние дни наибольшее восхищение у пользователей вызвали фото Тины Кароль, Анны Седаковой и группы "Сказка".

Также "инстаграмщики" активно обсуждают страницу президента Владимира Зеленского. После избрания главой государства он существенно уменьшил размещение личных фото в сети и, преимущественно, теперь демонстрирует только фотографии с официальных мероприятий.

Ежедневно в Инстаграм загружают около 95 млн фото и видео. И ежедневно пользователи сети видят там 4,2 млрд "лайков".

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