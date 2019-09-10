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10 сентября • обновлено в 22:56
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ВР приняла закон об импичменте президента Украины

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Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о процедуре импичмента (снятия с должности) президента Украины.

За соответсвующее решение на заседании парламента во вторник, 10 сентября, проголосовали 245 народных депутатов, из которых 243 — нардепы от фракции "Слуга народа", позафракционные — спикер Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Автор документа — президент Владимир Зеленский. Законопроект отдельно прописывает процедуру отстранения от власти главы государства.

Сначала нардепы приняли законопроект в первом чтении за основу, 337 проголосовали за. Затем глава Рады Дмитрий Разумков предложил голосовать закон в целом

Его предложение поддержал профильный комитет, при этом оппозиционные парламентарии заявили о грубом нарушении регламента Верховной Рады и требовали не ставить документ на голосование, а рассмотреть правки и только потом голосовать.

Отметим, что из "Слуги народа" не голосовали только четыре нардепа — Людмила Буймистер, Ольга Василевськая-Смаглюк, Александр Дубинский, Вадим Струневич

Главное

Основание для начала импичмента — письменное представление, подписанное большинством народных депутатов (226+). Они должны четко указать причину, зачем создается следственная комиссия;

Она расследует факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенного президентом. В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и следователи.

После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления;

Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады.

Если решение не набрало необходимого количества голосов, спикер от имени всей Рады в письменной форме должен извинится перед президентом.

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