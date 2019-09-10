''ЕС'' обвинили ''Слугу народа'' в плагиате: скандал в ВР

Народная депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обвинила представителей партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины в плагиате.

Соответствующее заявление было опубликовано на Facebook-странице партии "ЕС". В частности, она отметила, что на текущую сессионную неделю вынесено 9 законопроектов, которые "в предыдущем созыве прошли первое чтение и перенесены как переходные к ВР 9 созыва".

"Но слуги перерегистрировали их, как свои и новые, переписав слово в слово. Подчеркиваю, речь идет о законах, которые прошли первое чтение и уже завтра спокойно могут быть приняты в целом. Но происходит плагиат, интеллектуальная кража и сегрегация депутатов на правильных и неправильных, чтобы эти законы прошли с правильными фамилиями авторов", – возмутилась Геращенко.

Так, она отметила, что на "украденные" законопроекты ушло несколько лет работы депутатов предыдущего созыва, они прошли экспертное обсуждение и получили оценки европейских партнеров, а теперь все надо начать с нуля.

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