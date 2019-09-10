Переселенец, который собрался в Луганск: Андрей Шаповалов

Андрей Шаповалов - известный переселенец - прокомментировал новость о том, что несколько известных украинских переселенцев собрались посетить Луганск на День города.

Ранее Денис Денищенко, Андрей Шаповалов и Антон Волохов заявили, что отправляются в Луганск на День города 14 сентября 2019. Отчаянные переселенцы опубликовали видео, где говорят о том, что соскучились по родному городу за те пять лет, которые они вынуждены находиться за его пределами. Поэтому они приняли решение увидеть свой родной город, и отпраздновать День города в этом году дома.

Андрей Шаповалов заявил, что он не Сенцов и не герой войны, его не нужно ни на кого обменивать, или кого-то для этого захватывать. Он заявил, что просит его ни на кого не обменивать, если что-то непредвиденное случится.

"А в чем проблема? Мне что написать расписку, где я прошу меня ни на кого не обменивать? Я прошу меня не обменивать", - заявил Шаповалов в прямом эфире инфо-панк шоу "Бурчук Live".

Он также отметил, что получил огромное количество рекомендаций и согласно им обратился в международную миссию ОБСЕ с просьбой обеспечить им безопасность. Будут ли их сопровождать. он не знает. Шаповалов повторил, что не считает себя слишком ценным для Украины, чтобы организовывать какие-то спецоперации для обмена вследствие его поездки в Луганск.

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