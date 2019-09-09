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10 сентября • обновлено в 06:35
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Зеленского хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира

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Последнему генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву предложили наградить президента Украины Владимира Зеленского Нобелевской премией мира.

Об этом заявил российский политтехнолог, публицист и ведущий Станислав Белковский в своей программе "Время Белковского". По его мнению, Зеленский заслуживает вознаграждения за удачное проведение им обмена пленными между Украиной и РФ.

"У меня нет никаких оснований подольщаться к Владимиру Александровичу Зеленскому, но я хочу сказать следующее. В общем, то, что он сделал, заслуживает Нобелевской премии мира", — выразился Белковский.

Он убежден, что именно Горбачев, как лауреат этой престижной премии, в силе номинировать на нее украинского президента. И сделать это бывший генсек должен уже в нынешнем году. Поскольку, считает ведущий, "не так уж много лет осталось, пока Михаил Сергеевич может этим правом воспользоваться".

Объяснил свое предложение Белковский тем, что обмен 35 политических заключенных на равнозначное число является огромной исторической заслугой нынешнего украинского президента.

"Причем обменял он их не на тысячу человек, как Беньямин Нетаньяху, а всего на 35 же. Поэтому я сейчас впадаю в абсолютно разнузданную прозеленскую пропаганду и подхалимаж", — констатировал он.

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