Украинка Элина Свитолина вернула себе звание третьей ракетки мира

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина вернула себе звание третьей ракетки мира в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Попадание в полуфинал второго подряд турнира Большого Шлема (US Open-2019) позволило украинке сделать рывок в списке сильнейших c пятой на третью позицию. Третье место – повторение рекорда и лично для Свитолиной, и для украинских теннисистов в целом. Последний раз Элина находилась так высоко в январе-феврале 2018 года.

Также личное достижение – и в активе 19-летней Даяны Ястремской, которая после выхода в третий круг US Open впервые вошла в топ-30 мировой классификации – Даяна поднялась с 32-го на 30-е место. Леся Цуренко, пропустившая Открытый чемпионат США из-за травмы и не имевшая возможности защитить прошлогодние очки (четвертьфинал в 2018 году), опустилась с 40-й строчки на 68-ю.

На вершине рейтинга WTA также произошло знаковое изменение. Японка Наоми Осака сложила звание чемпионки US Open, завоеванное ею в 2018 году, и покинула первую строчку – теперь она лишь 4-я, сразу следом за Свитолиной.

Титул первой ракетки мира вернулся австралийке Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова – вторая. Замыкает топ-5 новоиспеченная чемпионка соревнований в Нью-Йорке 19-летняя Бьянка Андрееску из Канады.

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