Обмен пленными: как это было

Официальные лица России не приехали встречать бывших заключенных, которых Украина выдала РФ в рамках обмена 7 сентября.

Самой известной фигурой на встрече в Москве был директор агентства Russia Today Дмитрий Киселев, передает ТСН.

Журналисты отметили, что подавляющее большинство из 35 человек были осуждены в Украине за шпионаж или участие в незаконных вооруженных формированиях. В списке также оказались экс-руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и боевик "ДНР", фигурант дела о сбитии MH17 Владимир Цемах.

Один из участников обмена – Станислав Ежов, бывший переводчик и помощник экс-премьера Владимира Гройсмана. По данным контрразведки, он был завербован россиянами во время командировки в Соединенные Штаты.

При общении с журналистами перед самолетом он подтвердил, что вылетает в РФ.

"А вы уверены, что с вами там все будет в порядке?" – спросили у Ежова. "Мне пох*й, не снимайте меня!" – ответил он.

Журналист спросил у бывшего заключенного, не считает ли он, что может исчезнуть на территории России. Тот сказал, что вернется в Украину.

"Вы вернетесь, да, на танках?" – продолжил журналист. "Да, я вернусь на самолете или на поезде", – ответил Ежов.

У Сергея Лазарева, бывшего офицера Вооруженных Сил Украины, который продавал секретную информацию российской военной разведке, спросили: "А не боитесь, что можете исчезнуть?"

"Не знаю. Если думать об этом, то что же делать дальше?" – объяснил он.

Волонтер Виктория Ивлева отметила, что российская власть безразлична к участникам обмена: "Это отработанный материал. Судя по встрече – они России не нужны".

"Возможно, это совпадение, но они выехали из аэропорта на тех же автобусах, на которых украинцев доставили из СИЗО "Лефортово". Большая вероятность, и по тому же адресу", – сказано в материале.

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