Могут ли иудеи и мусульмане вступить в ''ПЛАСТ''

Ведущий инфо-панк шоу "Бурчук Live" в прямом эфире позвонил организацию украинских пластунов и спросил, могут ли иудеи и мусульмане вступить в эту организацию.

Ведущий заявил, что он звонит из Львова и хочет, чтобы его дети стали членами этой организации. На что услышал ответ, что он должен найти сайт львовской организации и связаться напрямую с ними.

Александр Лирчук уточнил по поводу устава организации и религиозных основ. Он отметил, что звонит, ведь дети его знакомых являются участниками "Пласта", ему нравится, что они ездят в лагеря и т.п. Единственное, что его беспокоит в вопросе вступления в организацию, - это то, что, как указано на официальной странице, организация воспитывает детей на принципах христианской морали. Алексанрд Лирчук заявил, что его семья иудеи, а другие его знакомые, которые также интересуются вступлением, они мусульмане.

Представительница ответила, что вообще никто никому ничего не запрещает, но воспитание происходит на принципах именно христианской морали. То есть, никто никого не обязывает молиться, но соблюдение принципов христианской морали является обязательным, например, уважать других и подобные вещи, заявила представительница организации.

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