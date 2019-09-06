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8 сентября • обновлено в 11:33
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В Польше задержали украинцев за угрозы в убийстве

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В Польше задержали трех граждан Украины, которые угрожали убийством во время торжественных мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны в Варшаве.

Об этом сообщает RMF 24. Двух мужчин и женщину допросили и отпустили без предъявления обвинений.

Причиной для задержания стало видео, на котором украинцы с оружием в руках угрожали совершить нападение в Варшаве во время торжеств. Правоохранителям удалось установить личности героев ролика.

Отмечается, что сотрудники контртеррористической полиции провели спецоперацию и прибыли с обыском в квартиру украинцев. По месту жительства изъяли оружие, которое оказалась не огнестрельным.

Сами же задержанные, комментируя свой "фильм", заявили, что это была просто шутка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ресторан в польской Гдыне попал в скандал из-за ксенофобского по отношению к украинцам объявления о работе.

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