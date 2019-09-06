Освобождение Цемаха: почему принято такое решение

Эксперт по вопросам безопасности Роман Матковский прокомментировал новость о том, что Киевский апелляционный суд отпустил фигуранта по делу Боинга MH17.

Он отметил, что вопрос по Цемаху достаточно разогнан в СМИ, так же как и вопрос обмена пленными. Матковский считает, что слишком высокое внимание к его освобождению киевским судом очень выгодно РФ, поскольку этот факт очень дестабилизирует внутреннюю ситуацию в Украине.

"Мы все реагируем эмоционально", - заявил Матковский, - "мы все помним, что во время задержания погиб наш боец и т.д., и нас будто бы отводят в сторону от сути. Нам не разъясняют, что сам Цемах не является важным лицом, он не является самым важным фигурантом по делу о сбитом МН17 ".

Матковский также заявил, что наша судебная система не соответствует статусу страны, ведущей военные действия. И данное решение судьи он абсолютно не поддерживает.

"Я бы взял этого судью, и отправил бы его в окопы к нашим военных. Они сидят и играют в гуманность с военными преступниками. Такого уровня преступники должны были быть, как минимум обменены, а не отпускаться на свободу. Этого судью нужно проверить, может он не украинец вообще ", - заявил эксперт.

Суды, по мнению эксперта, сейчас являются очень актуальным вопросом, и он надеется, что судебный произвол скоро закончится. Матковский заявил, что судья Слива должен объяснить, чем он руководствовался, принимая решение о том, чтобы отпустить международного преступника, которым официально интересовалось следствие Нидерландов.

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