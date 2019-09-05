Депрессия – это когда в Вашей жизни больше негатива, чем позитива: психиатр

Психиатр Александр Иванов заявил, что официально в Украине более 60% населения страдает от депрессии.

Когда негативных эмоций за последнее время у человека больше чем положительных - это, по словам психиатра, признак депрессии. И ждать, что эта болезнь пройдет сама, врач не советует. Нужно бежать к специалисту и лечить болезнь, добавил он.

Иванов заявил, что игромания, алкоголизм и наркомания всегда имеют в себе одну единственную основу - это депрессия. То есть, по словам врача, человеку так больно жить, так больно дышать, что он, абсолютно осознавая, чем ему грозит водка, чем ему грозит наркотик или игровые автоматы, тратит свое время, деньги и отношения с близкими людьми на то, чтобы хотя бы на минутку перейти в другой мир, где не будет существовать будничных проблем.

И выйти из этого "виртуального мира" очень сложно, потому что реальность зависимым людям начинает делать еще больнее, чем было до этого.

Такими же зависимыми эксперт назвал людей, которые являются зависимыми от заработка огромных денег. Он привел пример Стива Джобса и Билла Гейтса, еще с детства были зависимыми, в молодости употребляли много наркотиков, пока не нашли себя в заработке крупного капитала.

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