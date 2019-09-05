Бежавшие из Николаевской тюрьмы задержаны: ранен полицейский

Двое преступников, которые накануне сбежали из Николаевской колонии №50 (Львовская область), были задержаны в Жидачовском районе.

Как сообщили в пресс-службе полиции, это произошло около 19:30 в одном из сел под Львовом. При задержании сотрудник местного отделения получил проникающее ножевое ранение в грудь и находится в тяжелом состоянии.

"Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции сержант Олег Франкив, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Межиречье двух мужчин, которые подпадали под ориентирование на осужденных.

Полицейский сообщил о незнакомцах в участок полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение полиции для установления личности. Мужчины отказались и Олег Франкив принял решение об их задержании. Злоумышленники начали сопротивляться и один из них нанес сержанту полиции удара ножом в левую сторону грудной клетки, причинив проникающее ранение", – сказано в сообщении.

В результате преступники (20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области) были задержаны полицейскими, которых успел вызвать Франкив.

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