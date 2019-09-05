Суд отпустил свидетеля по делу сбитого самолета MH17

Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

Его отпустили прямо из зала суда под личное обязательство. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Алена Лунькова.

Таким образом, судья отменил постановление Шевченковского суда о продлении Цемаху меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2020 года.

В свою очередь прокурор по делу Цемаха Олег Пересада заявил об угрозе жизни подозреваемого. "Наш северный сосед довольно жестко ведет себя с такими лицами", – отметил он.

Участник АТО, блогер Мирослав Гай опасается, что освобождение Цемаха позволит России получить "доказательства" того, что к крушению Boeing якобы причастна Украина. Кроме того, это поставит под угрозу судьбу всех украинских узников Кремля, которые подлежат обмену.

Украинцы в сети бурно отреагировали на освобождение Цемаха. В частности, журналист Виталий Портников заявил, что после данного решения репутация Украины будет втоптана в грязь.

Также на скандал отреагировали в Нидерландах. Так, в международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием катастрофы Boeing, заявили, что бывший боевик группировки "ДНР" является "интересным для следствия человеком". Однако теперь получить какие-либо показания от него будет сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

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