Нужен ли будет паспорт, чтобы купить симку: прогноз депутата

Народный депутат Украины Александр Федиенко прокомментировал законопроект, согласно которому в Украине должны быть введены ограничения на покупку SIM-карты без документов.

Он отметил, что в первую очередь Украина сейчас идет по пути построения электронной среды. Мы движемся к мобильным технологиям и становимся мобильными, добавил он. Поэтому. по мнению депутата, вопросы добровольной безопасности должны быть. Он добавил, что в законопроекте была норма добровольной регистрации в случае использования определенных платных услуг, также можно было пройти электронную авторизацию через сеть интернет.

Электронная авторизация и регистрация доступны уже давно, но они не были прописаны в действующем законодательстве, отметил Федиенко. Он добавил, что партия "Слуга народа" учитывает мнения и предложения своих избирателей, поэтому сейчас закон отозван на доработку.

Федиенко заявил, что построить защищенную страну без добровольной идентификации мы не сможем, поэтому подобные законы будут обязательными. Он также добавил, что, по его мнению, на глобальную безопасность и террористические акты подобное нововведение никак не повлияет.

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