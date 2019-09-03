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3 сентября • обновлено в 18:16
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''Безграмотная'' министр образования впервые отреагировала на скандал

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Министр образования Украины Анна Новосад, которую языковед Ирина Фарион недавно раскритиковала за безграмотный пост в соцсети, впервые отреагировала на инцидент.

Руководитель МОН отметила в заметке на Facebook, что не боится признавать грамматические ошибки и учится на них.

"Не боюсь признавать собственные ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Отныне я буду иначе относиться к тому, как веду свой ФБ. Спасибо!" – написала Новосад.

Ранее украинский языковед, общественный и политический деятель, член политсовета ВО "Свобода" Ирина Фарион раскритиковала новоизбранную руководительницу МОН Анну Новосад за пост в соцсети.

Так, Фарион заявила, что министр сделала множество ошибок, описав в Facebook работу Новой украинской школы и своих приоритетов в должности.

Языковед даже исправила некоторые ошибки Новосад, однако в постскриптуме извинилась перед фолловерами, что пропустила некоторые из них.

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