Куда исчезают дети: причины явления

Начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб прокомментировала статистику количества пропавших детей в Украине.

Она отметила, что только в этом году в Национальную полицию поступило 7 800 заявлений об исчезновении детей. В прошлом году за тот же период было зафиксировано более 5 000 подобных заявлений. Также по статистике Нацполиции в течение суток 92% пропавших детей удается отыскать. Такой высокий процент, по словам представительницы Нацполиции, уменьшает риск совершения противоправных действий против ребенка. По ее словам, как правило, 99% детей возвращаются домой живыми и здоровыми.

Зуб заявила, что в теплое время года до наступления морозов, дети могут чаще убегать из дома, чтобы выражать протест против школы, например, но родители, по словам эксперта, должны понимать, что находясь на улицах, дети могут стать жертвами преступников. Поэтому она советует проводить с детьми разъяснительную работу, во время которой объяснять, что есть угрозы сексуальных преступлений, также довольно много угроз поступает из интернет пространства.

Зуб советует родителям больше уделять внимания своим детям, больше проводить с ними время, и следить за графиком, когда ребенок выходит из школы, или идет в школу. Особенно это касается крупных городов. По ее словам, большинство преступлений происходит, когда ребенок возвращается из школы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!