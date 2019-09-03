Депутаты будут работать ночью из-за инициатив Зеленского

Депутаты будут работать ночью из-за инициатив Зеленского65 Читать материал на украинском
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что народные депутаты могут работать по ночам, если будет необходимо.
Об этом он сообщил на брифинге 2 сентября, отметив, что следующее заседание парламента состоится 3 сентября.
"Посмотрим, как пойдет, если надо будет до ночи, будем до ночи, мы же работаем до исчерпания повестки дня", – сказал Корниенко.
"Как вы знаете, средний возраст нашей фракции – около 40 лет. В таком возрасте люди еще продуктивны по ночам. Это доказано и биологически, и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов. То, что мы видим, что, конечно, другие фракции сходят с дистанции постепенно, ну может, здоровый образ жизни поможет", – добавил заместитель главы фракции.
По его словам, во время следующих двух пленарных недель парламентарии будут работать нон-стоп с небольшими перерывами на сон и еду, учитывая количество инициатив, которые президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде.
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