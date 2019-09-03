Депутаты будут работать ночью из-за инициатив Зеленского

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что народные депутаты могут работать по ночам, если будет необходимо.

Об этом он сообщил на брифинге 2 сентября, отметив, что следующее заседание парламента состоится 3 сентября.

"Посмотрим, как пойдет, если надо будет до ночи, будем до ночи, мы же работаем до исчерпания повестки дня", – сказал Корниенко.

"Как вы знаете, средний возраст нашей фракции – около 40 лет. В таком возрасте люди еще продуктивны по ночам. Это доказано и биологически, и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов. То, что мы видим, что, конечно, другие фракции сходят с дистанции постепенно, ну может, здоровый образ жизни поможет", – добавил заместитель главы фракции.

По его словам, во время следующих двух пленарных недель парламентарии будут работать нон-стоп с небольшими перерывами на сон и еду, учитывая количество инициатив, которые президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде.

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